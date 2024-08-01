Пленный сообщил, что ВСУ пытались дронами уничтожить сдавшихся сослуживцев

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency Украинские военные пытались уничтожить сослуживцев, сдавшихся в плен на донецком направлении, используя дроны-камикадзе, сообщил военнопленный Дмитрий Курков.
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