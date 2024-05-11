В МВД по Республике Алтай подвели итоги конкурса «Я рисую День Победы!»

Сотрудники отдела по работе с личным составом МВД по Республике Алтай совместно с представителями ведомственного Общественного совета провели традиционный конкурс рисунков, приуроченный к 9 мая «Я рисую День Победы!».
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