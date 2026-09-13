Плата AMD BC-250 с сердцем от PlayStation 5 теперь поддерживает FSR 4

Такая плата всё ещё очень доступная Плата AMD BC-250, которая опирается на чип, лежащий в основе PlayStation 5, благодаря стараниям энтузиастов получила поддержку FSR 4.
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