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Новости Липецка

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Прокуратура вернула липчанке деньги похищенные мошенниками

Прокуратура вернула липчанке деньги похищенные мошенниками

Прокуратура Липецкой области помогла матери мобилизованного вернуть свыше 40 тысяч рублей, похищенных мошенниками под видом продажи снегоуборочной машины.

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