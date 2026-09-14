Прокуратура вернула липчанке деньги похищенные мошенниками

Прокуратура Липецкой области помогла матери мобилизованного вернуть свыше 40 тысяч рублей, похищенных мошенниками под видом продажи снегоуборочной машины.
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