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Фердинанд – Тому Брэди: «Величайший. Наслаждайся заслуженным отдыхом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал решение квотербека «Тампа-Бэй» Тома Брэди завершить карьеру.

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