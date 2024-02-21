Восемь волейболистов арестовали за неспортивное поведение в “Контакт-баре”

Восемь волейболистов отправили под арест за драку в “Контакт-баре”. Досталось и другим посетителям.19 февраля волейболисты команд-соперников из Забайкальского края и Республики Тыва после игры собрались в “Контакт-баре” на Красноармейской улице.
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