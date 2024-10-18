Юристы Мизулиной нашли в соцсетях Лебедева еще пару видео, опорочивших ее честь

Адвокаты главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной приобщили к делу о защите чести и достоинства с Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудем* копии еще двух видеороликов, размещенных на канале дизайнера «ВКонтакте».