Юристы Мизулиной нашли в соцсетях Лебедева еще пару видео, опорочивших ее честь

Адвокаты главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной приобщили к делу о защите чести и достоинства с Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудем* копии еще двух видеороликов, размещенных на канале дизайнера «ВКонтакте».
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