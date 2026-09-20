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Регион 29

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Ветераны СВО Поморья посетили центр наблюдения за выборами в Госдуму

Ветераны СВО Поморья посетили центр наблюдения за выборами в Госдуму

По данным облизбиркома, к 15:38 в регионе проголосовали почти 25% избирателей, серьезных нарушений на участках не зафиксировано.

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