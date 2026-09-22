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Кому война, а кому сверхприбыли

Кому война, а кому сверхприбыли

Чехия стала первой страной НАТО, принявшей на вооружение израильские ЗРК SPYDER. Источник фото: Getty Напомним, что еще в 2021 г.

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