Кому война, а кому сверхприбыли

Чехия стала первой страной НАТО, принявшей на вооружение израильские ЗРК SPYDER. Источник фото: Getty Напомним, что еще в 2021 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Латвии погранич...
- ГУР Украины объяв...
- ЛС ГУР Украины объяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым