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Одесса: Баллистический салют в «день героев Украины»

Одесса: Баллистический салют в «день героев Украины»

В Одессе — ни дня без праздника. На этот раз с «салютом», от которого опять содрогнулся весь город. Заезжая шваль собралась отмечать так называемый «день героев Украины» — дата ОУН, прижившаяся в Галичине.

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