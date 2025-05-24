В Одессе — ни дня без праздника. На этот раз с «салютом», от которого опять содрогнулся весь город. Заезжая шваль собралась отмечать так называемый «день героев Украины» — дата ОУН, прижившаяся в Галичине.
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