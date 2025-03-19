Партнерство с Россией — основа мировой стабильности Российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил РИА Новости, что президент США Дональд Трамп осознаёт, что взаимовыгодное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой является основой мировой стабильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии