Максим Галкин* хочет выступить перед россиянами и готов вернутся в Россию. Пугачева в конце августа едет за него хлопать

Е

Елена

Как уже надоели эти публикации про Галкина, Пугачеву и иже с ними подобными! Уехали - скатертью дорога, наговорили - флаг им в руки и барабан на шею! Пусть живут там, куда свалили! В одну реку дважды не войдёшь! У нас без них мир не рухнет. Нравятся песни - слушайте на здоровье, а их личная жизнь, ошибки и предательство пусть остаются с ними там, где они сейчас! Забыть уже пора!