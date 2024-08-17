Максим Галкин* хочет выступить перед россиянами и готов вернутся в Россию. Пугачева в конце августа едет за него хлопать
Интересная жизнь с Vera Star
Фото: tvcenter.ru
Последнее время у иноагента Максима Галкина* дела обстоят из рук вон плохо.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Предателей нигде не любят ...
Как уже надоели эти публикации про Галкина, Пугачеву и иже с ними подобными!
Уехали - скатертью дорога, наговорили - флаг им в руки и барабан на шею! Пусть живут там, куда свалили! В одну реку дважды не войдёшь! У нас без них мир не рухнет. Нравятся песни - слушайте на здоровье, а их личная жизнь, ошибки и предательство пусть остаются с ними там, где они сейчас! Забыть уже пора!
А она кто, эта Пугачева сегодня, что намерена за него хлопотать. Та же инагент. Так что живите дальше без нас. Мы уже про вас забыли.
Свежие комментарии