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Максим Галкин* хочет выступить перед россиянами и готов вернутся в Россию. Пугачева в конце августа едет за него хлопать

Максим Галкин* хочет выступить перед россиянами и готов вернутся в Россию. Пугачева в конце августа едет за него хлопать

Интересная жизнь с Vera Star Фото: tvcenter.ru Последнее время у иноагента Максима Галкина* дела обстоят из рук вон плохо.

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Комментарии
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Христос Второй
Предателей нигде не любят ...
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31 мин.
Е
Елена
Как уже надоели эти публикации про Галкина, Пугачеву и иже с ними подобными! Уехали - скатертью дорога, наговорили - флаг им в руки и барабан на шею! Пусть живут там, куда свалили! В одну реку дважды не войдёшь! У нас без них мир не рухнет. Нравятся песни - слушайте на здоровье, а их личная жизнь, ошибки и предательство пусть остаются с ними там, где они сейчас! Забыть уже пора!
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27 мин.
NX
Ninok Xan
А она кто, эта Пугачева сегодня, что намерена за него хлопотать. Та же инагент. Так что живите дальше без нас. Мы уже про вас забыли.
Ответить
23 мин.

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