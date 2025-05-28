Депутат Госдумы Немкин указал на риски мошенничества с глэмпингами

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин обсудил с RT увеличение случаев мошенничества, связанных с фальшивыми глэмпингами и кемпингами в России.
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