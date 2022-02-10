Баранец объяснил провал истребителя США F-35

Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с «Народными Новостями» объяснил, почему американского истребителя F-35C, на разработку которого были потрачены сотни миллионов долларов, рухнул в воду, не сумев приземлиться на палубу авианосца.
Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с «Народными Новостями» объяснил, почему американского истребителя F-35C, на разработку которого были потрачены сотни миллионов долларов, рухнул в воду, не сумев приземлиться на палубу авианосца.
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