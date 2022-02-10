Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Нет мы поступаем простым СОЖАЛЕНИЕМ тем более что на своей территории принимаем всяких боррелей и проституток которые...Лукашевич: США и ...
  • Алексей Хохлов
    Вопрос должен ставиться так: "США нарушают минские соглашения". РФ, как гарант минских соглашений, вправе применить л...Лукашевич: США и ...
  • Вера смелых
    "Ни в чем нельзя быть уверенным! - время от времени восклицал мужик, отстирывая трусы.. А ведь я хотел только пукнуть...Посольство Британ...

Баранец объяснил провал истребителя США F-35

Баранец объяснил провал истребителя США F-35

Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с «Народными Новостями» объяснил, почему американского истребителя F-35C, на разработку которого были потрачены сотни миллионов долларов, рухнул в воду, не сумев приземлиться на палубу авианосца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх