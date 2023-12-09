Мантуров передал ЛНР 50 автолавок для улучшения торговли

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров передал Луганской Народной Республике (ЛНР) 50 мобильных автолавок для создания специализированного парка и улучшения логистических возможностей торговли.
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