Уголовное дело возбуждено из-за избиения нижегородки в кафе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 декабря, ФедералПресс. В отношении 43-летнего мужчины, ударившего девушку в одном из кафе столицы Приволжья, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
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