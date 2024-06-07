На Украине заявили о тотальной катастрофе с электричеством в Киеве

В жилмассиве Киева под названием Позняки произошла «социальная катастрофа» из-за несправедливого отключения электричества, заявил на своей странице в социальных сетях украинский экономист и аналитик Алексей Кущ.
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