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Орловские новости

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Россельхознадзор проверил в Орловской области 38,8 тыс. тонн кормов

Россельхознадзор проверил в Орловской области 38,8 тыс. тонн кормов

Объём проверенной продукции вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, нарушений не выявлено.За девять месяцев 2026 года сотрудники Россельхознадзора проверили на территории Орловской области 589 партий (вагонов) кормов и кормовых добавок.

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