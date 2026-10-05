Россельхознадзор проверил в Орловской области 38,8 тыс. тонн кормов

Объём проверенной продукции вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, нарушений не выявлено.За девять месяцев 2026 года сотрудники Россельхознадзора проверили на территории Орловской области 589 партий (вагонов) кормов и кормовых добавок.
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