Украина пошла на безрассудство с обстрелом Курской атомной электростанции и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял беспринципную «страусиную позицию» и делает вид, что не замечает атаки киевской стороны на Запорожскую АЭС.
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