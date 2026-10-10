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Винисиус после удаления в матче с «Вильярреалом»: «Приношу извинения одноклубникам и болельщикам»

Винисиус после удаления в матче с «Вильярреалом»: «Приношу извинения одноклубникам и болельщикам»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прервал молчание после скандального матча 8-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (1:0), где он был удален с поля за то, что потянул соперника за волосы.

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