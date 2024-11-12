РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Вот теперь, какая разница кто рванул. Газ им нужен дешёвый, 👎Депутат бундестаг...
  • Нина Лубенкова
    Нельзя плевать в колодец из которого пьешь. А Сорос учит оппозицию, что можноБеспорядки в Абха...
  • Эльдар Алиев
    🇷🇺🫡🙏🙏🙏🙏🙏🙏"Я не верила": ма...

Шойгу назвал отношения России и Китая одним из стержней мировой безопасности

Двусторонние отношения Москвы и Пекина являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Об этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх