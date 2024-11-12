Шойгу назвал отношения России и Китая одним из стержней мировой безопасности

Двусторонние отношения Москвы и Пекина являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Об этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.
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