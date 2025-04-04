Эмомали Рахмон заявил о значительном мировом ущербе от изменения климата

Значительной величины достиг во всем мире ущерб от изменений климата. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на Самаркандском климатическом форуме, сообщает 4 апреля Нижегородский информационный портал ГИПОРТ.
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