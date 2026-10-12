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Saudi Arabia Insists Energy Supply Remains Resilient

Despite attacks on Saudi Arabia’s energy and transport infrastructure in recent weeks, the Kingdom’s energy resilience remains strong, Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman said at the WPC Energy Congress in Riyadh on Monday.

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