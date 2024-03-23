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Пашинян направил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Пашинян направил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Руководитель армянского кабинета министров Никол Пашинян направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с террористическим актом, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Пашиняна вместе с его &quot;соболезнованиями&quot; в задницу. Уверена сидит и ручонки потирает от радости.
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16 час.

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