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Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям

Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать с авиакомпаниями вопрос о предоставлении скидок в 50% на авиабилеты для детей до 12 лет на международные рейсы, сообщается на сайте Кремля.

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