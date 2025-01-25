Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать с авиакомпаниями вопрос о предоставлении скидок в 50% на авиабилеты для детей до 12 лет на международные рейсы, сообщается на сайте Кремля.
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