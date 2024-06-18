Тамара Глоба раскрывает главного счастливчика второй половины 2024 года: начало белой полосы Ирина ОрлонскаяВо второй половине 2024 года Тамара Глоба выделила одного представителя зодиакального круга, которого она назвала главным везунчиком этого периода.