Тамара Глоба раскрывает главного счастливчика второй половины 2024 года: начало белой полосы Ирина ОрлонскаяВо второй половине 2024 года Тамара Глоба выделила одного представителя зодиакального круга, которого она назвала главным везунчиком этого периода.
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