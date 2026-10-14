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ТВ «Реала» о дисквалификации Винисиуса: «Это война. Не хватало только, чтобы испанские судьи работали на наших матчах в ЛЧ, это было бы ужасно»

На клубном телевидении «Реала» отреагировали на дисквалификацию  Винисиуса Жуниора . Вингер мадридского клуба был дисквалифицирован на 4 матча Ла Лиги после удаления в игре с «Вильярреалом» (1:0).

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