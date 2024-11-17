Глава минэнерго Украины сообщил об экстренных отключениях света

Режим экстренных отключений электричества ввели на Украине. Об этом 17 ноября написал министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России).
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