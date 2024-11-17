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Глава минэнерго Украины сообщил об экстренных отключениях света

Глава минэнерго Украины сообщил об экстренных отключениях света

Режим экстренных отключений электричества ввели на Украине. Об этом 17 ноября написал министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России).

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