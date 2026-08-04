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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич может подписать крупнейший контракт в истории НБА следующим летом

Никола Йокич следующим летом может претендовать на крупнейший контракт в истории НБА . Если лидер « Денвера » откажется от опции игрока на сезон-2027/28 и выйдет на рынок свободных агентов, он сможет подписать пятилетний контракт на 359,5 миллиона долларов.

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