Никола Йокич может подписать крупнейший контракт в истории НБА следующим летом

Никола Йокич следующим летом может претендовать на крупнейший контракт в истории НБА . Если лидер « Денвера » откажется от опции игрока на сезон-2027/28 и выйдет на рынок свободных агентов, он сможет подписать пятилетний контракт на 359,5 миллиона долларов.
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