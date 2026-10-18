Стресс часто связывают с рассеянностью и провалами в памяти. Но результаты эксперимента специалистов из Йельского университета показывают более сложную картину: кортизол может не только мешать запоминанию, но и направлять внимание мозга на события, которые вызвали особенно сильный эмоциональный отклик.