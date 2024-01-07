Индийский зонд Sun достиг солнечной орбиты

Индийская миссия по наблюдению за Солнцем в субботу вышла на орбиту Солнца после четырехмесячного путешествия, что стало последним успехом для амбиций по исследованию космоса самой густонаселенной страны в мире, сообщает «phys.
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