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Царьград

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Жительница Ростовской области разыскивает бывшего мужа для получения выплат за погибшего сына

Жительница Ростовской области разыскивает бывшего мужа для получения выплат за погибшего сына

47-летний участник СВО в донском военкомате считается пропавшим без вести, но и тут положены выплаты от министерства обороны России.

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