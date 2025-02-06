ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Жога
    Верните Попова и Суровикина. Сколько можно, врать людям. Наш ГШ, погряз в грязи.Сводка! Курская о...
  • ИгорьОвчаренко
    Отзовите  генералов  из отпусков ,сообщите им,что идёт война,Сводка! Курская о...
  • Зоя Гольдштаб
    Ликвидация! Всех!Срочно! Первые ка...

Меркель поддержала Байдена: как они меняют ход событий в Украине

Меркель поддержала Байдена: как они меняют ход событий в Украине

Меркель подчеркнула, что благодаря политике Байдена союзники могут эффективно помогать Украине в сохранении её суверенитета и демократии, противодействуя победе России, но при этом избегая неоправданных рисков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх