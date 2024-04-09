Почему водителям нужно знать Постановление Пленума Верховного суда №20

Согласно действующим законам РФ водителя обязан знать только ПДД РФ, какие либо другие нормативно-правовые акты ему знать совсем не обязательно, однако водителю помимо ПДД РФ полезно знать и другие законы, так как они непосредственно регламентируют «жизнь» водителям.