Почему водителям нужно знать Постановление Пленума Верховного суда №20

Согласно действующим законам РФ водителя обязан знать только ПДД РФ, какие либо другие нормативно-правовые акты ему знать совсем не обязательно, однако водителю помимо ПДД РФ полезно знать и другие законы, так как они непосредственно регламентируют «жизнь» водителям.
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