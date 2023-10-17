Во Франции пройдут Дни российского кино

В четырех городах Франции пройдут Дни российского кино. Показы в рамках Russian Film Festival пройдут с 24 октября по 5 ноября в Каннах, Вильфранш-сюр-Мер, Ментоне и Биаррице, передает пресс-служба Роскино.
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