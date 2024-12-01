Украинская пресса: ВСУ удалось ночью сбить лишь 32 БПЛА из 78 Украинским военным удалось сбить меньше половины российских беспилотников, атаковавших страну минувшей ночью, пишут местные СМИ.
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Украинская пресса: ВСУ удалось ночью сбить лишь 32 БПЛА из 78 Украинским военным удалось сбить меньше половины российских беспилотников, атаковавших страну минувшей ночью, пишут местные СМИ.
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