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Личное мнение и позиция журналиста

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Митрополит Тихон в Крыму будет открывать нашу "забытую" историю, видимо прошло время разбрасывать камни

Митрополит Тихон в Крыму будет открывать нашу "забытую" историю, видимо прошло время разбрасывать камни

Митрополит Тихон: Херсонес – бесценное сокровище. Я познакомился с ним  давно, на  презентации- открытии выставки народного художника СССР, которая происходила в царской башни Казанского железнодорожного вокзала в городе Москве.

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