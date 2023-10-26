Митрополит Тихон в Крыму будет открывать нашу "забытую" историю, видимо прошло время разбрасывать камни

Митрополит Тихон: Херсонес – бесценное сокровище. Я познакомился с ним давно, на презентации- открытии выставки народного художника СССР, которая происходила в царской башни Казанского железнодорожного вокзала в городе Москве.
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