Президент Швейцарии направила письмо Путину с «призывом к диалогу в трудные времена»

Виола Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводкамиПрезидент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому коллеге Владимиру Путину после его переизбрания, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводками в регионах РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии