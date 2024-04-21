Президент Швейцарии направила письмо Путину с «призывом к диалогу в трудные времена»

Виола Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводкамиПрезидент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому коллеге Владимиру Путину после его переизбрания, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводками в регионах РФ.