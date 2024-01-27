Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Мангуш
    До 21 века считалось, что  гитлеровцы уничтожили 5 млн евреев, а в 21 веке это цифра почему-то увеличилась на миллион...В России вспомина...
  • Ирина52
    Треш-стрим это — прямой эфир, ведущий которого совершает опасные и унизительные действия над собой или другими людьми...В России планирую...
  • Гоша Веверсис
    А на русском языке никак нельзя написать ,что это такое трэш ,стрим и т. д. и т. п. ?В России планирую...

В России вспоминают жертв Холокоста

В России вспоминают жертв Холокоста

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата общечеловеческой трагедии была принята ООН в 2005 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Мангуш
До 21 века считалось, что  гитлеровцы уничтожили 5 млн евреев, а в 21 веке это цифра почему-то увеличилась на миллион. Интересно, откуда ещё миллион наскребли. Интересно, почему уничтожение 21 млн мирных граждан СССР это холокост с маленькой буквы , а 6 млн. евреев с большой. И почему цыгане не попали под холокост с большой буквы. И почему Германия только перед евреями должна каяться и выплачивать им до сих пор ха этот холокост с большой буквы. Опять еврейские хитрости.Я ничего против евреев не имею, а только против их хитростей даже на гробах делать деньги.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх