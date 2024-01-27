В России вспоминают жертв Холокоста

Евгений Мангуш

До 21 века считалось, что гитлеровцы уничтожили 5 млн евреев, а в 21 веке это цифра почему-то увеличилась на миллион. Интересно, откуда ещё миллион наскребли. Интересно, почему уничтожение 21 млн мирных граждан СССР это холокост с маленькой буквы , а 6 млн. евреев с большой. И почему цыгане не попали под холокост с большой буквы. И почему Германия только перед евреями должна каяться и выплачивать им до сих пор ха этот холокост с большой буквы. Опять еврейские хитрости.Я ничего против евреев не имею, а только против их хитростей даже на гробах делать деньги.