Иностранные компании обязали создать производство семян сахарной свеклы в РФ

Зарубежные предприятия создадут в России производство сахарной свеклы. Такое предписание двум крупнейшим игрокам соответствующего рынка выдала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, сообщила замруководителя этого ведомства Карина Таукенова в беседе с "Известиями".
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