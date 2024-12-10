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Россияне лишились рекордных 9 млрд рублей из-за мошенников

В третьем квартале 2024 года ЦБ зафиксировал рост активности мошенников. Всего россияне лишились из-за злоумышленников рекордных 9,3 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем во втором квартале, обращает внимание «Коммерсант».

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