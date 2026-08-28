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Мировое обозрение

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Пустота преломляет свет: астрофизики подтвердили предсказание Гейзенберга спустя 90 лет

Пустота преломляет свет: астрофизики подтвердили предсказание Гейзенберга спустя 90 лет

nКлассическая физика считала вакуум абсолютной пустотой. Свет летит сквозь него, не встречая сопротивления: скорость постоянна, плоскость колебаний не меняется.

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