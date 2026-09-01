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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» купил 18-летнего Аханора у «Аталанты» за 47 млн евро. Защитник присоединится к «синим» в 2027-м

Онест Аханор стал игроком « Челси ».  Лондонский клуб объявил о трансфере 18-летнего защитника «Аталанты».

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