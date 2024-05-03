Вторая улица
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Вторая улица

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    а почему он вдруг старым стал ??? вполне себе современный ...Велостена в магазине
  • Ната
    Кроме первого платья, понравились все!!!Подборка необычны...
  • Игорь Петров
    Чтобы не съели...Крольчуга

Шикарное платье в офис

Шикарное платье в офис

Женское платье, впрочем, предмет универсальный — по этой же выкройки из красивой ткани можно сшить и торжественный наряд! Размеры выкройки для печати на листах А4 от 36 до 54 (указаны европейские, есть схема соединения листов).

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