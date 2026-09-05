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Защитник «Северстали» Давыдов: «Я просто обожаю LEGO! Мама уже ругается, что в родительском доме места нет, куда все это поставить. Самый дорогой набор – «Венатор» из «Звездных войн»

Защитник « Северстали »  Тимофей Давыдов рассказал о своем увлечении конструкторами LEGO. – У тебя было необычное хобби.

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