Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией

Американские власти десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного в США экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.
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