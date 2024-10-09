Политика как он...
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Политика как она есть

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Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией

Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией

Американские власти десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного в США экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.

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