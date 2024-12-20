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Любовь Аксенова готова на все ради роли: «Мне любопытно изменить тело — набрать вес или похудеть»

Любовь Аксенова готова на все ради роли: «Мне любопытно изменить тело — набрать вес или похудеть»

Любовь Аксенова не боится экспериментов со стилем ради роли, чем часто удивляет поклонников. Также актриса готова пробовать новое на съемочной площадке.

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