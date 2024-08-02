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Певец Игорь Наджиев раскрыл, что знал об Алле Пугачевой Тальков

Певец Игорь Наджиев раскрыл, что знал об Алле Пугачевой Тальков

Певца Игоря Наджиева прекрасно знают по таким песням, как «Ну, целуй!» на стихи Сергея Есенина, «Свадебные свечи», «Капкан», «Надейся на Бога!», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Ангел-хранитель», «Наша честь», музыку к которым написал Максим Дунаевский на стихи Леонида Дербенёва, а также авторским «Русь многонациональная», «Боже, храни Россию!», «Удалые кони», «Над Афганом — небо-саван», «Если я не дойду.

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