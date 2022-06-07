Трампа обвинили в сокрытии девяти дорогих подарков от зарубежных стран

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был обвинен в сокрытии полученных им во время его президентства дорогих подарков, заявил комитет по надзору палаты представителей конгресса США 6 июня в письме, размещенном на сайте комитета.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был обвинен в сокрытии полученных им во время его президентства дорогих подарков, заявил комитет по надзору палаты представителей конгресса США 6 июня в письме, размещенном на сайте комитета.
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