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Трампа обвинили в сокрытии девяти дорогих подарков от зарубежных стран

Трампа обвинили в сокрытии девяти дорогих подарков от зарубежных стран

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был обвинен в сокрытии полученных им во время его президентства дорогих подарков, заявил комитет по надзору палаты представителей конгресса США 6 июня в письме, размещенном на сайте комитета.

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