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Живая Кубань

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Что такое «биодрон» и как им не стать: в Новороссийске зомбированная семья лишилась 6,5 млн рублей из-за изощренной схемы

Что такое «биодрон» и как им не стать: в Новороссийске зомбированная семья лишилась 6,5 млн рублей из-за изощренной схемы

Что такое «биодрон» и как им не стать: в Новороссийске зомбированная семья лишилась 6,5 млн рублей из-за изощренной схемыКак сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, аферисты использовали тактику «биодрона» — психологическую манипуляцию, при которой жертва, сама того не осознавая, становится активным исполнителем преступного плана.

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