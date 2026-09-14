Что такое «биодрон» и как им не стать: в Новороссийске зомбированная семья лишилась 6,5 млн рублей из-за изощренной схемы

Что такое «биодрон» и как им не стать: в Новороссийске зомбированная семья лишилась 6,5 млн рублей из-за изощренной схемыКак сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, аферисты использовали тактику «биодрона» — психологическую манипуляцию, при которой жертва, сама того не осознавая, становится активным исполнителем преступного плана.
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